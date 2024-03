Festival andalou 2024 Spectacle Sueño Flamenco Parking des Flots bleus Bd Thiers Saint-Jean-de-Luz, vendredi 17 mai 2024.

Festival andalou 2024 Spectacle Sueño Flamenco Parking des Flots bleus Bd Thiers Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Spectacle d’ouverture des casetas danses espagnoles avec la Compagnie Luzienne Sueño Flamenco.

Sueño Flamenco est une jeune association luzienne qui a pour but de développer la pratique du Flamenco. Nous proposons des cours de Flamenco et de Sévillanes aux enfants, adolescents et adultes. Nous nous représentons également sur différentes scènes du Pays Basque à l’occasion de diverses animations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:30:00

fin : 2024-05-17 19:00:00

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

