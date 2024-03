Festival Andalou 2024 spectacle de danses espagnoles au kiosque Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, samedi 18 mai 2024.

Festival Andalou 2024 spectacle de danses espagnoles au kiosque Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion du Festival Andalou, des associations locales de danses espagnoles se réunissent sur la Place Louis XIV et sur le kiosque pour vous proposer un spectacle de danses Andalouses…

3 compagnies Luziennes LAS FLAMENCAS DE CATALINA, SUEÑO FLAMENCO et la PEÑA ALMONTE enchaineront les danses sur la place pour votre plus grand plaisir ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 11:00:00

fin : 2024-05-18 12:30:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

