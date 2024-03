Festival andalou 2024 Spectacle avec Las Flamenlokas Parking des Flots bleus Bd Thiers Saint-Jean-de-Luz, samedi 18 mai 2024.

Festival andalou 2024 Spectacle avec Las Flamenlokas Parking des Flots bleus Bd Thiers Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de danses espagnoles par la compagnie Las Flamenlokas.

Fondée par des artistes et des danseuses amatrices de Flamenco, L’association Las Flamenlokas est engagée depuis 2018 à participer et promouvoir des projets visant à encourager la diversité culturelle grâce à des échange et pratiques artistiques entre danseurs, chorégraphes et professionnels de la danse et de la musique flamenco. Elle réunit des artistes et des aficionados de cultures différentes afin d’organiser des événements en France mais aussi d’autres pays comme l’Espagne, la Norvège, la Finlande, le Mexique, tous unis par une même passion le flamenco. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:30:00

fin : 2024-05-18 17:15:00

Parking des Flots bleus Bd Thiers Casetas

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

