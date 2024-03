Festival andalou 202 Spectacle Viento avec le Trio Arena Negra Parking des Flots bleus Saint-Jean-de-Luz, samedi 18 mai 2024.

(Danse Elsa Le Clech percussion Miguel Fernandez Chant, Guitare et compositions Tiano Sébastien Parailloux)

« Viento » c’est ce vent qui voyage et transporte la musique au delà des frontières, une musique nomade comme le Flamenco ! Dans ce spectacle, de nouvelles compositions comme une Alegria pour les marins aux notes d’embruns qui vous embarquera pour le port de Cadiz, une Buleria tourmentée comme les nuits infinies dans les barrios de Jerez de la Frontera, un Tango qui nous ouvre les portes de la charmante Grenade et son Sacromonte, une séduisante Sévillane qui nous entraînera dans un patio sévillan aux senteurs d’agrumes et aux couleurs vives… Mais « Viento » c’est aussi un hommage aux trésors sauvages d’Amazonie et à notre terre mère… Des ingrédients qui vous feront passer, on l’espère, un bon moment. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 12:00:00

fin : 2024-05-18 13:00:00

Parking des Flots bleus Casetas

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

