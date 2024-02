FESTI’POUSSES -CONCERT JEUNE PUBLIC À BEAUFORT-EN-VALLÉE Cinéma-Théâtre Beaufort-en-Anjou, mercredi 17 avril 2024.

FESTI’POUSSES -CONCERT JEUNE PUBLIC À BEAUFORT-EN-VALLÉE Cinéma-Théâtre Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Festi’Pousses Festival jeune public

Qu’est-ce que tu préfères ? (Coucoucool)

Concert jeune public 2.0 en direct et en baskets

De 3 ans à 10 ans • Durée 50 min

Une ode geek et rock’n’roll où se mêlent guitare électrique, loopstations et autres trouvailles électroniques. Un vrai concert de musiques actuelles pour les enfants et leurs adultes.

Réservations vivement conseillées en ligne https://forms.gle/LJFVBtXp65zVw1ba6 2 2 EUR.

Début : 2024-04-17 10:30:00

fin : 2024-04-17

Cinéma-Théâtre Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

