FESTI’NATURE Grenade, dimanche 5 mai 2024.

FESTI’NATURE Grenade Haute-Garonne

Le Festi’Nature est de retour à Grenade !

Venez profiter de nombreuses activités, pour petits et grands, autour du thème de la nature et des bonnes pratiques pour la préserver. Et, pourquoi pas, profiter du plein air, en écoutant un peu de musique ?

Ciné-Débat autour du film Animal , de Cyril Dion, en présence d’Alain Marek, de l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPA), et Christophe Agnus, écrivain, éditeur et administrateur du mouvement 1% For the Planet France.

De 10h à 18h Science-Tour des petits débrouillards Embarquez à bord du camion-laboratoire, pour relever des défis scientifiques en s’amusant !

De 10h à 18h Espaces d’espèces Les voix de traverse vous proposent une aventure sonore immersive. Au cœur du jardin, venez explorer la nature sauvage locale … avec les oreilles ! Mais aussi Stands des exposants créateurs, artisans et partenaires. Et Exposition Sovanimo , à la rescousse des animaux sauvages , des éditions Sloli, propose de découvrir le portrait de 18 espèces d’animaux emblématiques en danger, parmi lesquels le lynx, le panda, le rhinocéros, le gorille ou l’ours polaire. Une exposition, agrémentée de plusieurs jeux et quizz.

De 10h à 12h Inventons nos vies bas-carbone. Et si l’on envisageait un mode de vie décarboné ? Tout comprendre sur les leviers à notre disposition. Mais aussi Ecrire la nature à Grenade Participez à un atelier inédit mêlant photographie et écriture, autour de l’exposition Faire jardin à Grenade , de et avec Jimmy POULOT-CAZAJOUS, photographe et doctorant en théorie et pratique de la création littéraire. Et Atelier Cynaotypes Réalisez vos propres créations artistiques grâce à une technique d’impression au soleil inventée au XIXème siècle.

De 14h à 16h Atelier Sgraffito, en terre crue. Initiez-vous à l’art du sgraffito, à travers un atelier-découverte de ce travail de la terre crue. Mais aussi Atelier poterie de création d’oyas. Lors de cet atelier poterie, créez des oyas, ces arroseurs automatiques et … écologiques ! Et Fresque du climat Participez à un atelier ludique d’intelligence collective, pour tout comprendre sur le changement climatique. Enfin Balade à dos d’âne Les enfants profiteront d’un petit tour à dos d’âne avec nos amis à grandes oreilles de l’asinerie d’En Manaou.

De 10h à 12h et de 14h à 18h Grimpe dans les arbres ! Avec Libertree, envolez-vous dans les cèdres du jardin de la mairie, et apprenez-en plus sur les arbres qui nous entourent. .

Début : 2024-05-05 10:50:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

SALLE DES FÊTES

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie maisondesprojets@mairie-grenade.fr

