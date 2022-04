Festi’mômes Châtel-Censoir, 2 juillet 2022, Châtel-Censoir. Festi’mômes Place de la Mairie Place Aristide Briant Châtel-Censoir

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 22:30:00 Place de la Mairie Place Aristide Briant

Châtel-Censoir Yonne Châtel-Censoir Premier festival entièrement dédié à la jeunesse à Châtel-Censoir, Festi’mômes propose des animations et des spectacles toute la journée. Du spectacle vivant adapté à tous les âges, des ateliers manuels et culturels, des jeux de toutes sortes, des surprises, voilà ce qui vous attend lors de ce rendez-vous convivial ! adelinegirard@mailoo.org Premier festival entièrement dédié à la jeunesse à Châtel-Censoir, Festi’mômes propose des animations et des spectacles toute la journée. Du spectacle vivant adapté à tous les âges, des ateliers manuels et culturels, des jeux de toutes sortes, des surprises, voilà ce qui vous attend lors de ce rendez-vous convivial ! Place de la Mairie Place Aristide Briant Châtel-Censoir

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Châtel-Censoir, Yonne Autres Lieu Châtel-Censoir Adresse Place de la Mairie Place Aristide Briant Ville Châtel-Censoir lieuville Place de la Mairie Place Aristide Briant Châtel-Censoir Departement Yonne

Châtel-Censoir Châtel-Censoir Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatel-censoir/

Festi’mômes Châtel-Censoir 2022-07-02 was last modified: by Festi’mômes Châtel-Censoir Châtel-Censoir 2 juillet 2022 Châtel-Censoir Yonne

Châtel-Censoir Yonne