Festillésime41 « Tous en scène » à Salbris Salbris Loir-et-Cher

Mardi

L’union musicale de Salbris présente Tous en scène Nuance et couleurs. Ce bel ensemble, qui réunit les professeurs de l’école de musique et plusieurs figures locales de la vie musicale salbrisienne, vous propose un programme extrêmement varié de la musique classique et traditionnelle

Sophie Joury, Véronique Deschamp, Claire Millerand, Guillaume Roy, Eric Poussard, Franck Régnier, Sébastien

Lalange, Emmanuel Pelletier, Maxime Lesourd, Jade Teixeira, Catherine Simon, Emmanuel Benoist, Fred Albert Lelay, François Mazerat et Pierre Beaufils. Ce bel ensemble, qui réunit les professeurs de l’école de musique et plusieurs figures locales de la vie musicale salbrisienne, vous propose un programme extrêmement varié de la musique classique et traditionnelle, jusqu’à la musique pop en faisant un passage par le jazz et même la chanson française. Ce spectacle, dans lequel seront intégrés les enfants de l’orchestre ainsi que les musiciens de l’harmonie, est

mis en scène par la compagnie « Poupées russes ». EUR.

Salle des Fêtes Georges Vilpoux

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-16



