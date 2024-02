FESTI’JARDIN NATURE ET PLANTES Pibrac, dimanche 10 novembre 2024.

FESTI’JARDIN NATURE ET PLANTES Pibrac Haute-Garonne

Un rendez-vous « nature » annuel une découverte de plantes, arbres, rosiers, aromatiques mais aussi des artisans du décor de jardin en tout genre pour le plaisir des passionnés de nature et de plantes.

Réunir sur une même journée, des pépiniéristes et horticulteurs professionnels, des artisans du décor du jardin (Potiers, Ferronniers d’art, Sculpteurs, Vanniers) et des associations de défense de la biodiversité, c’est l’objectif que s’est fixé l’association Jardin Nature Pibrac en organisant Festi’Jardin Nature et Plantes. Pour les visiteurs, c’est une occasion unique de trouver facilement auprès de ces 60 exposants tous les éléments et les conseils pour agrémenter leur jardin ou leur balcon et ainsi d’en faire LEUR paradis.

Tout au long de la journée des animations gratuites seront offertes aux petits et grands des balades en poneys, du maquillage pour les enfants, un atelier de plantation pour les jardiniers en herbe, un lâcher de pigeons voyageurs, une ferme avec ses animaux miniatures. Trois offres de restauration et une buvette seront à disposition ainsi qu’un service brouette assuré par les scouts pour le transport des achats jusqu’aux véhicules.

Entrée et Animations Gratuites .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10

fin : 2024-11-10

Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie JardinNaturePibrac@jardinnaturepibrac.org

L’événement FESTI’JARDIN NATURE ET PLANTES Pibrac a été mis à jour le 2024-02-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE