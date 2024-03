FESTI’FORGE Corcieux, dimanche 28 juillet 2024.

FESTI’FORGE Corcieux Vosges

Dimanche

Festival des forgerons et son marché artisanal. Dixième édition, sur le thème « 10, dix ou X ». Réalisation d’un bas-fourneau médiéval.

Concert samedi à 19h Trois groupes hommages, Scorpion, U2 et Iron Maiden. Concert dimanche après-midi « The Last Minute » (variétés pop-rock). Plein air, entrée et placement libre.

Animations au village des pompiers.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-07-28 09:00:00

fin : 2024-07-28 19:00:00

Corcieux 88430 Vosges Grand Est bijouterielorade@orange.fr

