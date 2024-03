Festicomédie Place du Marché Rognonas, jeudi 4 avril 2024.

Festicomédie Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône

L’Amuse-muses troupe active de théâtre adultes sur Rognonas, est ravie de vous annoncer le retour du Festicomédie 2024 pour la 6ème édition!

Pour ceux qui ne savant pas encore, la troupe de théâtre rognonaise, organise depuis depuis six ans un festival de théâtre amateur .



Initialement ce festival avait lieu au printemps et puis la pandémie est passée par là, et il a fallu rattraper le temps perdu. Aussi, les deux dernières éditions ont eu lieu en automne ;

Mais, les bonnes habitudes reviennent et cette année pour la 6e édition, le Festicomédie se déroulera du 4 au 7 avril 2024 inclus.

C’est un évènement à ne pas manquer, qui est fortement soutenu par la municipalité.

Le programme définitif est à venir mais déjà, on peut annoncer l’organisation générale.

À vos agendas !



Jeudi 4 avril réservé aux écoles

Journée pour les enfants des écoles. Kathy la conteuse, régalera les grands comme les petits avec son spectacle L’apprentis conteur .



Vendredi 5 avril à 20 h 30 au Centre culturel

En exclusivité et pour ouvrir officiellement ce festival, ne pas rater Elodie KV et La révolution positive du vagin .

Dans sa révolution positive du vagin, cette petite blonde sans filtre nous invite à rire et réfléchir sur la condition féminine, en nous faisant pénétrer, sans pudeur ni langue de bois, dans la vie d’une femme, d’une maman, d’un vagin. C’est cru, très cru, c’est vrai et c’est drôle !

Un cocktail hormono-vitaminé optimiste, arrosé d’un zeste d’écologie et saupoudré de beaucoup d’amour.

Ça ne vous laissera pas indifférent !

Elle est partout, sur toutes les scènes de France, le 5 avril, elle vient voir les Rognonais.



Samedi 6 avril après midi

Spectacle Parler pour ne rien dire , avec la troupe ados du Thé act jeunes de Rognonas, écrit et mis e scène par Sarah Brun.



Initiation impro à partir de 15 ans avec Sarah Brun sur réservation.



Samedi 6 avril à 20 h 30 au Centre culturel

Les imposteurs de Barbentane joueront leur nouvelle création.



Dimanche 7 avril à 15 h au Centre culturel

L’Amuse-muses présente La nuit des reines de Michel Heim gros succès au festival d’Avignon, représentée plus de 400 fois depuis sa création. Pièce comique et irrévérencieuse.



Pour ceux qui n’ont pas pu aller au Festival d’Avignon, l’Amuse-muses garantit la qualité des spectacles.

Le théâtre vient à vous, laissez-vous guider et profitez d’un bon bouillon de culture, d’une bonne dose de rire et de bonne humeur ! .

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-07

Place du Marché Centre culturel de Rognonas

Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L'événement Festicomédie Rognonas a été mis à jour le 2024-03-06