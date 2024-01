Festicolor Parc du centre de Loisirs Meung-sur-loire, jeudi 30 mai 2024.

Festicolor Rendez-vous en mai pour le Festicolor 2024 ! Jeudi 30 mai, 18h45 Parc du centre de Loisirs Voir https://www.festicolor.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T18:45:00+02:00 – 2024-05-30T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-30T18:45:00+02:00 – 2024-05-30T23:30:00+02:00

Festival incontournable du Loiret ! Festicolor vous propose cette année sa 21ème édition ! Une programmation musicale variée avec une première soirée du jeudi 30 mai, gratuite, qui sera consacrée aux talents locaux comme chaque année. Les artistes invités cette année sont LEJ, Cali, Bazil, Vanupié, Freaky Beast.. Entre musique pop, swing, rock ou électro, il y en a pour tous les goûts ! Retrouvez la programmation complète ci dessous, ou sur l’affiche.

Parc du centre de Loisirs 21 Rue de Blois, Meung-sur-loire

© Pixabay