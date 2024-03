Festicolo La Grande Noé Treillières Treillières, vendredi 16 août 2024.

Festicolo dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 17 – 28 août La Grande Noé Treillières 500

T’es-tu déjà demandé ce qu’il se passait dans les coulisses d’un événement ? De la décoration au montage de la scène en passant par l’accueil des artistes et la communication, l’adrénaline, l’arrivée du public, l’ambition des frites bien cuites, l’anticipation et le plaisir des derniers détails, croiser les doigts pour un super soleil, faire partie d’une équipe… C’est ce à quoi nous venons t’inviter à vivre pendant 10 jours, en t’impliquant dans les préparatifs de « La Grande Malice », une journée festive et familiale organisée par et pour les enfants !

Un séjour pas comme les autres

C’est une première à la Bidouillerie, l’organisation d’un mini festival avec des jeunes. Ce ne sera donc pas exactement comme les colos classiques. Nous sommes 5 animateur·ices à travailler en amont sur l’événement (affiche, choix des artistes/intervenant.es, réservation des structures, du matériel), mais nous laissons aussi plein de place pour construire ensemble, lors de ce séjour le programme et l’ambiance que l’on souhaite faire vivre aux participant·es !

Si tu rejoins l’aventure, tu ne seras pas un simple bénévole le jour J ! Tu feras partie de l’organisation et de la mise en œuvre de l’évènement. Tu auras des responsabilités individuelles et d’équipe. Car tout au long de la semaine qui précède la Grande Malice, tu pourras t’impliquer dans l’un des groupes de ton choix (communication, restauration, ambiance, technique, accueil).

Ce sera l’occasion d’apprendre de nouvelles choses mais aussi de laisser parler ta créativité et de proposer tes idées ! Bien sûr nous ne passerons pas tout notre temps à organiser La Grande Malice. Nous aurons aussi pleins de moments libres où tu pourras choisir tes activités. Le camp est organisé pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de découvrir les aliments bios et locaux produits sur place, ou de partager tes spécialités de gourmet en proposant tes recettes !

Le lieu et les environs

Notre camp sera installé dans une prairie entourée d’un espace boisé sur le lieu d’animation de La Crapouillerie(petite sœur de la Bidouillerie, avec qui nous co-organisons la Grande Malice) https://lacrapouillerie.fr/, au sein du territoire de l’ancienne lutte contre un aéroport sur la commune de Notre Dame des Landes aujourd’hui légalisé. Nous dormirons dans des tentes et des barnums seront également prévues pour les activités et l’infirmerie. Le dôme géodésique, fabriqué et installé sur notre camp sera le meilleur endroit pour rester au calme, lire, discuter, échanger, débattre et faire des jeux de société.

Le camp est équipé de toilettes sèches et nous aurons des douches chaudes (même en absence de soleil !).

Les activités

Cet endroit offre de nombreuses possibilités comme notamment la découverte de savoirs faire artisanaux (forge, boulangerie…). Tu pourras également mettre les mains dans la terre en participant aux cultures collectives ou encore apprendre à réparer des vélos, organiser et faire vivre un endroit de zone libre de vêtements ! Sur ce terrain bordé de chênes centenaires, nous aurons des temps dédiés aux préparatifs de La Grande Malice mais nous pourrons aussi partir explorer le territoire de la ZAD (Zone A Defendre) Avec des balades naturalistes, excursions en forêt… Mais aussi rester sur le camp pour jouer, lire, discuter, faire du sport (comme du tissu aérien) ou tout autre activité qui te tenterait.

