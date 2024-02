Festi-Rance Saint-Samson-sur-Rance, samedi 27 juillet 2024.

Festi-Rance Saint-Samson-sur-Rance Côtes-d’Armor

Le festival de musique Festi Rance a lieu sur le terrain de sport au bourg.

Restauration sur place, parking gratuit voiture et camping car.

Samedi ouverture à partir de 18 h 30, avec EZPZ (électro hip-hop) ; suivi des Vrillés (rock celtique), à 21 h ; puis Son Ar Dan (rock festif celto-punk), à 23 h.

Dimanche ​à partir de 12 h 30, Désaccord (duo acoustique, reprises de chansons françaises et internationales), avec Charly et Margaux, gagnante d’une célèbre émission de chants et paroles sur France 2 ; The Wade Lynch band (Wade Lynch, auteur-compositeur américain, influences rock, folk, soul et country), à 14 h 30 ; les P’tits Fils de Jeanine (groupe festif musette-n’rock), à 16 h 30 ; pour clore le festival avec le fest-deiz, Tekmao (électro-trad).

Billetterie sur les réseaux Hello Asso, ticketmaster.fr et France Billet.com et dans certaines grandes surfaces. .

Terrain de football

Saint-Samson-sur-Rance 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

