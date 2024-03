Festenal Celt en OC Montaut Montaut, vendredi 31 mai 2024.

Festenal Celt en OC Festival de musique celtique et occitane avec des animations autour de la culture celte 31 mai et 1 juin Montaut

Début : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-05-31T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-01T18:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

Vendredi 31 mai

18h : Course/Randonnée en kilt « Les Pic’tes »

Concèrts :

Frezinat

Tanneurs de drac

Goulamas’k 25ans

Samedi 1er juin

Bagad de nîmes de 10h00 à 20h00

Olympiade jeux celtiques et occitan de 10h00 à 17h00

– Tir à l’arc

– Palet breton

– Tir à la corde seul ou par équipe

– Lancer de Menhir

Marché artisanal et des créateurs de 10h00 à 20h00

Concèrts:

Lune de bière

The green duck

Les Gouelands

Toxic Frogs

Diables de la garrigue

Organizat per Association Padènes Compagnies

Organizat per Association Padènes Compagnies

Montaut 09700 Montaut Montaut 09700 Ariège Occitanie

occitan festenal