FEST NOZ salle du GRIMOLET Ploufragan, samedi 6 avril 2024.

FEST NOZ L’association De Ouip En Ouap et son atelier chant DéMéZé organisent un Fest Noz le 6 avril pour les petits et les grands; les plus jeunes et les moins jeunes de 0 à 99 ans et même plus…. Samedi 6 avril, 20h30 salle du GRIMOLET Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Le samedi 6 avril la salle du Grimolet à Ploufragan sera animée par DéMéZé, l’atelier chant de l’association De Ouip En Ouap et ses invités, Alfred, Françoise et Agnès (Pays Paludier) , LBG Trio, Guillou&Co brittophones pour un fest noz endiablé.

N’hésitez pas à passer à partir de 20h30, l’entrée est libre et gratuite. Si vous avez apprécié la soirée, vous pourrez nourrir le petit cochon rose notre mascotte de quelques pièces ou billets…

salle du GRIMOLET 2 rue Marcel Cosson, 22440 Ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296012694 »}, {« type »: « email », « value »: « assodoeo5@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://deouipenouap.wordpress.com/ »}]

Fest Noz chant

DOEO