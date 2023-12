SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – MUSIC HALL BURLESQUE Ferrals-les-Corbières, 24 mai 2024 21:00, Ferrals-les-Corbières.

Entre music-hall, chanson, cabaret, comédie musicale, c’est aussi l’idée d’un spectacle vivant, ouvert, exigeant autour de projets artistiques qui convoquent les musiques populaires, le théâtre musical, la poésie… la confusion des genres ! Conçu comme une parodie joyeuse des vieux Music-halls des années 30 et 50 invitant leurs figures emblématiques, des personnages épris de liberté, échappant à la norme et dont le talent sur scène les rendit célèbres..

Between music-hall, chanson, cabaret and musical comedy, it’s also the idea of a lively, open, demanding show based on artistic projects that call on popular music, musical theater, poetry… the confusion of genres! Conceived as a joyful parody of the old music halls of the ’30s and ’50s, the show invites its emblematic figures, freedom-loving characters who escaped the norm and whose talent on stage made them famous.

A medio camino entre el music-hall, la chanson, el cabaret y la comedia musical, es también la idea de un espectáculo vivo, abierto y exigente, basado en proyectos artísticos que beben de la música popular, el teatro musical, la poesía… ¡la confusión de géneros! Concebido como una alegre parodia de los viejos music-halls de los años 30 y 50, el espectáculo invita a sus figuras emblemáticas, personajes amantes de la libertad que escaparon de la norma y cuyo talento sobre el escenario les hizo famosos.

Zwischen Music Hall, Chanson, Kabarett und Musical steht es auch für die Idee einer lebendigen, offenen und anspruchsvollen Aufführung rund um künstlerische Projekte, die populäre Musik, Musiktheater, Poesie… die Vermischung der Genres aufgreifen! Konzipiert als fröhliche Parodie auf die alten Music-Halls der 30er und 50er Jahre, die ihre emblematischen Figuren einladen, freiheitsliebende Charaktere, die sich der Norm entziehen und deren Talent auf der Bühne sie berühmt machte.

