Visites d’été à la ferme Fruirouge© Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Nuits-Saint-Georges Visites d’été à la ferme Fruirouge© Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges, 15 juillet 2024, Nuits-Saint-Georges. Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 17:00:00

fin : 2024-08-15 19:00:00 . Du 15 juillet au 15 août le vendredi à 17 h rendez-vous à la ferme Fruirouge© à Concœur hameau de Nuits-Saint-Georges, dans les Hautes-Côtes de Bourgogne, départ pour une visite des champs de nos petits fruits rouges Bio, puis retour à la ferme dans l’ancien atelier de fabrication où un film vient illustrer notre relation au vivant, suivi d’une dégustation commentée de nos produits : confitures, boissons et condiments… EUR.

Ferme Fruirouge Hameau de Concœur

Nuits-Saint-Georges 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-16 par La Côte-d’Or J’adore Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Nuits-Saint-Georges Autres Code postal 21700 Lieu Ferme Fruirouge Adresse Ferme Fruirouge Hameau de Concœur Ville Nuits-Saint-Georges Departement Côte-d'Or Lieu Ville Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges Latitude 47.1366636 Longitude 4.9488687 latitude longitude 47.1366636;4.9488687

Ferme Fruirouge Nuits-Saint-Georges Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nuits-saint-georges/