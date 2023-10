Saison Culturelle > Théâtre-dégustation « Nos voies lactées » Ferme Cara-Meuh ! Vains, 23 mai 2024, Vains.

Vains,Manche

Ferm@culture

Theatr Piba

Le lait est-il « l’or blanc de notre monde » ?

Nos voies lactées nous mène sur la route du lait afin d’y découvrir les secrets qui se cachent dans cette matière qui recèle bien des surprises.

Ce théâtre-dégustation est une aventure qui procède tout à la fois de l’investigation, de l’initiation, de l’errance collective et nous embarque dans une épopée culinaire, poétique, philosophique et

scientifique.

Trois interprètes et un cuisinier partageront avec les spectateurs un espace convivial de type guinguette.

À la manœuvre, avec divers ustensiles, Sébastien cuisine sur scène, en interaction directe avec le public.

Au fil du récit, les trois comédiens se baladent au milieu des spectateurs transportés dans une enquête en trois dimensions, dont le texte avance au fil des découvertes.

Pour cette compagnie, déjà accueillie dans la saison 21.22 avec le spectacle Donvor, cette forme

constitue un nouveau terrain de jeu qui emprunte essentiellement au réel.

Une expérience à vivre et à goûter au cœur même d’une ferme laitière bio.

PROGRAMME :

Cette représentation sera précédée par une visite, démonstrations et ateliers.

19h : Ateliers et visite de la ferme.

20h : Dégustation de produits locaux.

21h : Spectacle « Nos voies lactées »

Billetterie disponible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-05-23 21:00:00 fin : 2024-05-23 . .

Ferme Cara-Meuh ! Route de Saint-Léonard

Vains 50300 Manche Normandie



Ferm@culture

Theatr Piba

Is milk « the white gold of our world »?

Nos voies lactées takes us on a journey to discover the secrets hidden in this surprising material.

This theater-tasting is an adventure that combines investigation, initiation and collective wandering, taking us on a culinary, poetic, philosophical and scientific epic

scientific epic.

Three performers and a chef share a convivial, guinguette-style space with the audience.

Working with a variety of utensils, Sébastien cooks on stage, interacting directly with the audience.

As the story unfolds, the three actors wander among the spectators, who are transported into a three-dimensional investigation, with the text advancing as the discoveries are made.

For this company, already featured in the 21.22 season with the show Donvor, this new form

a new playground that borrows essentially from reality.

An experience to be lived and tasted at the very heart of an organic dairy farm.

PROGRAM :

This performance will be preceded by a tour, demonstrations and workshops.

7pm: Workshops and tour of the farm.

8pm: Tasting of local produce.

9pm: « Nos voies lactées » show

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Ferm@cultura

Teatro Piba

¿Es la leche el « oro blanco de nuestro mundo »?

Nos voies lactées nos embarca en un viaje para descubrir los secretos que esconde este sorprendente material.

Este teatro-degustación es una aventura que combina investigación, iniciación y vagabundeo colectivo, llevándonos por una epopeya culinaria, poética, filosófica y científica

epopeya filosófica y científica

Tres intérpretes y un chef compartirán con el público un espacio de convivencia al estilo guinguette.

Utilizando diversos utensilios, Sébastien cocina en el escenario, interactuando directamente con el público.

A medida que se desarrolla la historia, los tres actores deambulan entre los espectadores, que se ven transportados a una investigación tridimensional, en la que el texto avanza a medida que se realizan los descubrimientos.

Para esta compañía, que ya actuó en la temporada 21.22 con Donvor, esta forma

es un nuevo terreno de juego que toma prestado esencialmente de la realidad.

Una experiencia para saborear en el corazón mismo de una granja lechera biológica.

PROGRAMA :

Este espectáculo irá precedido de una visita guiada, demostraciones y talleres.

19.00 h: Talleres y visita de la granja.

20.00 h: Degustación de productos locales.

21.00 h: Espectáculo « Nos voies lactées »

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Ferm@culture

Theatr Piba

Ist Milch das « weiße Gold unserer Welt »?

Unsere Milchstraßen führt uns auf die Straße der Milch, um die Geheimnisse zu entdecken, die sich in dieser Materie verbergen, die viele Überraschungen birgt.

Dieses Theater mit Verkostung ist ein Abenteuer, das gleichzeitig eine Untersuchung, eine Initiation und eine kollektive Wanderung darstellt und uns auf eine kulinarische, poetische, philosophische und

wissenschaftlichen Reise.

Drei Darsteller und ein Koch teilen sich mit den Zuschauern einen gemütlichen Raum im Stil einer Guinguette.

Sébastien kocht auf der Bühne mit verschiedenen Utensilien und interagiert dabei direkt mit dem Publikum.

Im Laufe der Geschichte wandern die drei Schauspieler zwischen den Zuschauern umher, die in eine dreidimensionale Untersuchung versetzt werden, bei der der Text mit den Entdeckungen voranschreitet.

Für das Ensemble, das bereits in der Spielzeit 21.22 mit dem Stück Donvor zu Gast war, ist diese Form eine Art

eine neue Spielwiese dar, die vor allem Anleihen aus der Realität nimmt.

Eine Erfahrung, die man auf einem Bio-Milchbauernhof erleben und genießen kann.

PROGRAMM :

Dieser Aufführung gehen ein Besuch, Vorführungen und Workshops voraus.

19 Uhr: Workshops und Besuch des Bauernhofs.

20 Uhr: Verkostung von lokalen Produkten.

21h: Aufführung « Unsere Milchstraßen »

Eintrittskarten sind in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erhältlich.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche