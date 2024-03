Femmes et autrices : un acte militant ? Médiathèque du Rize Villeurbanne, samedi 18 mai 2024.

Femmes et autrices : un acte militant ? table Ronde Samedi 18 mai, 15h00 Médiathèque du Rize

Début : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Table ronde avec Wendy Delorme, Florence Dupré-Latour, Joséphine Tassy

Roman, essai ou bande-dessinée, autobiographie ou fiction… À travers une écriture et des médias différents, les autrices que nous accueillons aujourd’hui donnent à entendre une parole féminine affirmant le refus du système patriarcal. Corps, sexualité, féminisme, identité, sexisme… Autant de manières d’aborder le sujet et d’exprimer leur révolte. Être femme et écrire : un acte forcément militant ?

Wendy Delorme : Viendra le temps du feu

Florence Dupré-Latour : Jumelle, partie 2, Dépareillées

Joséphine Tassy : L’indésir

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

