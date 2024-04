Femmes artistes (lecture-projection-musique) in Situ. Auxerre, samedi 25 mai 2024.

Femmes artistes (lecture-projection-musique) in Situ. Auxerre Yonne

Evocation de six femmes peintres : Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot, Charlotte Salomon, Tamara de Lempika, Paula Modersohn-Becker et Frida Kahlo par les dix lecteurs et lectrices des Amis du Théâtre, accompagnés à la guitare par Samy Jégard sur des projections vidéo de Marino et Joël Lacour. Coordination Danièle Pangrazi. Réservation conseillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25

in Situ. 28 Rue du Pont

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté insitu.auxerre@gmail.com

