FELIX LE BRAZ – FELIX LE BRAZ DANS UN BRETON CHEZ VOUS KEZACO CAFE – THEATRE Macon, mardi 2 avril 2024.

Parti de sa Bretagne natale pour découvrir le monde, Félix Le Braz vous embarque dans ses aventures déjantées, à la rencontre d’une multitude de personnages, de situations excentriques, le tout avec l’énergie du tonnerre de Brest. Bientôt chez vous ?Alors mets ton ciré et tes bottes, on lève l’ancre !Seul en scène humoristique Durée 1H15LE PUBLIC ADORE « Bravo Félix pour votre immense talent, du rire, de la spontanéité, des clichés très bien dosés, super soirée, spectacle à voir sans hésitation ! » « Un air iodé, beurré et amical. Très drôle et très attachant. Les amoureux de la Bretagne se réga- leront, les détracteurs (ils existent ?) trouveront le moyen d’aimer aussi !! Super spectacle ! » « Vu au Boui Boui à Lyon, très bon moment qui passe même trop vite! Ne pas mettre de marinière. Je recommande vivement »

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-02 à 20:00

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71