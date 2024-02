Féerie en Montagne Aubure, samedi 20 juillet 2024.

Féerie en Montagne Aubure Haut-Rhin

Venez découvrir des talents d’artistes au cœur du village d’Aubure et partagez avec les habitants qui accueillent ces œuvres au sein même de leurs jardins ! Peinture, sculpture, céramique et bien d’autres formes d’arts seront mises à l’honneur!

Au programme

Le Samedi Animation musicale et feu d’artifice à 23h pour clôturer la soirée en beauté !

Le Dimanche Découvertes d’artistes au coeur du village0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-21

Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est comitedesfetes-aubure@orange.fr

