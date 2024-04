Faune et flore. Entre science, poésie et décor Carmel – Maison du patrimoine Abbeville, mardi 23 avril 2024.

Faune et flore. Entre science, poésie et décor Exposition temporaire hors-les-murs 23 avril – 8 juin Carmel – Maison du patrimoine Entrée libre

Du 23 avril – 08 juin 2024

Oiseaux naturalisés rapportés par des voyageurs, estampes de fleurs exotiques hautes en couleurs, le musée d’Abbeville possède une riche collection d’histoire naturelle. La connaissance scientifique de la faune et de la flore a passionné plusieurs savants et collectionneurs, mais a aussi inspiré les artistes : porcelaines à décor de fleurs, nature-morte ou représentations mythologiques nous plongent dans cet univers, auquel la présence de poèmes apporte un écho littéraire.

La nouvelle exposition hors les murs du Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier donne à voir une sélection d’œuvres sorties des réserves, où fleurs et animaux s’épanouissent en toute liberté !

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition présentée au Carmel-Maison du patrimoine

34-36 rue des Capucins, 80100 Abbeville

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, sauf les 1er, 8 et 9 mai 2024

Entrée gratuite

Renseignements au : 03 22 20 29 69 / patrimoine.publics@abbeville.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Vernissage le 23 avril 2024 à 18h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ici

