Faune et Flore de l’étang Maison de la Nature Boult-aux-Bois, mercredi 28 août 2024.

Faune et Flore de l’étang Maison de la Nature Boult-aux-Bois Ardennes

Le Mercredi 28 août de 14H 17H à Boult-aux-Bois.FAUNE ET FLORE DE L’ETANG:Capture, observation, identification et rôles des habitants de l’étang.Sortie gratuite et commentée.

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28

fin : 2024-08-28

Maison de la Nature 5 rue de la Hérinnière

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est maisonnatureboult@gmail.com

L’événement Faune et Flore de l’étang Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2024-02-23 par Ardennes Tourisme