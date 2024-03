FARID EST SAGE ESPACE DANIEL BALAVOINE Bizanos, vendredi 19 avril 2024.

VENDREDI 19 AVRIL 2024 NOUDEU PRODUCTION présente FARID EST SAGE Écrit en période de confinement, et surtout sans filtres, Farid vous entraîne dans ses névroses, ses peurs et ses états d’âme.Et autant dire que, dans son spectacle, il ouvre les portes de la décadence des bas fonds de l’esprit humain, et surtout, il met un gros doigt d’honneur à dame censure, là où elle n’aurait jamais pensé qu’on viendrait farfouiller.Amateurs, amatrices d’humour (très) noir, ce spectacle est plus que fait pour vous…Accueil à partir de 20h pour théâtre à 21hVenir Espace Balavoine de Bizanos, 2 avenue de l’Europe (grand parking)

Tarif : 19.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-19 à 21:00

ESPACE DANIEL BALAVOINE Av de l’Europe 64320 Bizanos 64