FANTASIA New Génération ! Le Colisée Biarritz, vendredi 10 mai 2024.

Mickey Mouse, Blanche Neige, Olaf, Anna, Cendrillon, le Génie, la Belle et la Bête, Ariel, la Fée Clochette…. Ils sont tous là et donnent rendez-vous à leurs jeunes fans pour 1h20 de fête!

Peu manquent à l’appel et le show Fantasia n’oublie pas d’intégrer les nouveaux héros: le Capitaine Jack Sparrow ou encore la Reine des neiges et son fameux Libérée, délivrée , repris en chœur par tous les petits pirates et princesses.

Un spectacle flamboyant, des costumes prestigieux, des chorégraphies soignées, des numéros drôles et survitaminés un show d’une efficacité redoutable et irrésistible.

Association LÀRTISTES

Durée du spectacle: 1h20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 11:00:00

fin : 2024-05-10 12:30:00

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

