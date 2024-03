Fanfare lumineuse Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france Nemours, samedi 18 mai 2024.

Fanfare lumineuse Qui aura encore peur du noir ? Pour la Nuit européenne des musées, le musée de Préhistoire d’Île-de-France de Nemours accueille la fanfare illuminée Babeltour pour trois représentations. Samedi 18 mai, 20h00 Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-france Entrée libre

Qui aura encore peur du noir ? Pour la Nuit européenne des musées, le musée de Préhistoire d’Île-de-France de Nemours accueille la fanfare illuminée Babeltour pour trois représentations.

Créant une bulle poétique dans le musée et dans le parc, les musiciens éclairés entraînent les visiteurs dans une parenthèse de douceur et de chaleur (la douceur, je ne suis pas sûre.).

Les lumières, associées à une musique énergique et dansante, transportent le public vers un monde spectaculaire. La fanfare invite alors à la fête, à la danse.

La nuit n’est plus inquiétante. Elle est synonyme de paillettes dans les yeux des enfants… et des plus grands !

Implanté au sud d'un département très riche en sites archéologiques, ce musée présente la Préhistoire et la Protohistoire de la région parisienne, de l'apparition de l'Homme à la fin de l'âge du Fer.

