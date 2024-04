FANFARE BANZAÏ Saint-Jean-de-Cornies, samedi 22 juin 2024.

FANFARE BANZAÏ Saint-Jean-de-Cornies Hérault

Armés de leur banjo, saxophone, clarinette, percussions et soubassophone, ces cinq kamikazes à la musique bien trempée osent tout paso, variété, jazz, kid, disco, traditionnel…

De Nino Ferrer à Charles Aznavour en passant par le thème culte de Hawaï 5.0, ces compères savent s’y prendre pour faire le show et réchauffer l’ambiance. Là où la Fanfare Banzaï passe, la mauvaise humeur trépasse…

Adoptez la banzaïttitude !

Tout public Durée 1h30

Spectacle proposé par la Communauté de communes en partenariat avec la mairie de Saint-Jean-de-Cornies; .

Début : 2024-06-22 19:00:00

fin : 2024-06-22 20:30:00

21 rue du four à pain

Saint-Jean-de-Cornies 34160 Hérault Occitanie

