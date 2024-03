« Fanes Club » Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, samedi 13 avril 2024.

« Fanes Club » Zoom sur les bienfaits gustatifs et nutritionnels des fanes de légumes ! Samedi 13 avril, 10h30, 13h30 Champ des Bruyères En continu – sous la Halle (côté allée du Champ de Courses, près de l’aire de jeux)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:30:00+02:00 – 2024-04-13T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T13:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Avec On Va Semer.

Comment recylcler les fanes de vos légumes ? A l’aide de deux vélos-blander (adulte et enfant) et de mortiers et pilons, petits et grands confectionneront des recettes à déguster sur places (pestos, tapenades et smooties). Au programme : cuisine zéro déchet, convivialité, dégustations, partage de recettes…et sport !

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie