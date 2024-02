Faites le printemps Sainte-Foy-la-Grande, dimanche 7 avril 2024.

Faites le printemps Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Pour la 3ème édition de cette fête saisonnière, vous trouverez dans les rues de la Bastide un grand marché sur le thème du printemps, des offres commerciales, un espace restauration pour la pause déjeuner, des animations familiales, un spectacle, un vide-greniers… Réservez votre journée !

Et si vous êtes artisans, apiculteurs, commerçants non sédentaires, horticulteurs, paysagistes, producteurs, etc., vous pouvez encore vous inscrire pour participer ! Si vous avez des amis qui pourraient être intéressés, n’hésitez pas à leur transmettre l’information. Date limite d’inscription vendredi 22 mars.

Enfin, si vous souhaitez donner une 2nde vie à vos jouets, vêtements, livres, bibelots, outils de jardinage, etc., pensez à vous inscrire au vide-greniers avant le vendredi 29 mars.

Dimanche 7 avril 2024 | 9h à 18h | Rues de la Bastide | Tout public EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Dans les rues de la Bastide

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine animation@saintefoylagrande.fr

L’événement Faites le printemps Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-02-27 par OT du Pays Foyen