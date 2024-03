Faites du sport Salle multisport Saint-Cast-le-Guildo, samedi 6 avril 2024.

Faites du sport Salle multisport Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

En lien avec le label « Terre de Jeux 2024 » obtenu par Saint-Cast Le Guildo, cette année olympique et paralympique s’annonce sportive dans notre commune. De nombreux événements sportifs vont être organisés pour tous les publics avec différents sports mis en avant tout au long de l’année.

Le samedi 6 avril, ce sera non seulement la clôture de la Semaine Olympique et Paralympique pour les élèves et les enseignants, mais également la journée « Faites du Sport » aux abords et dans l’enceinte de la nouvelle salle multisport.

La journée démarrera dès 10h avec la DANSE DES JEUX pour les enfants des écoles puis l’ouverture de l’ensemble des activités à tous les publics.

Le temps du midi, un stand de boissons et de nourriture sera présent. L’après-midi, chacun pourra s’amuser sur les nombreuses activités disponibles dans la salle et en dehors pour le bonheur de tous mur d’escalade, basket puissance 4, foot fléchettes, tir à l’arc, hand fauteuil et bien d’autres activités encore…

De nombreuses associations viendront faire vivre cette journée inédite, en proposant des initiations et démonstrations…

Et pour clore cette journée festive une chasse aux OEUF’LYMPIQUES sera organisée pour les enfants de 4 à 10 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Salle multisport Rue de Saint-Eniguet

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

