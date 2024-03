Faire sa bière bio maison 36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire Bouchemaine, samedi 4 mai 2024.

Faire sa bière bio maison La bière artisanale n’échappe pas au « fabriqué à la maison ». Les stages de Brassage amateur encadrés par Jean Baptiste Leclercq ont pour objectif d’apprendre à faire sa propre bière avec un minimum Samedi 4 mai, 09h00 36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire Ce stage s’effectue sur une seule journée, ensuite les brasseurs reviendront quelques semaines plus tard récupérer les bières de leur cuvée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-04T11:00:00+02:00

Le brassage est réalisé avec les équipements de la brasserie. (Optionnel) Les brasseurs reviendront quelques semaines plus tard récupérer les bières de leur cuvée : date à définir avec Jean Baptiste Leclercq de la Brasserie Belle de Maine. Chaque stagiaire repart avec 6L bouteilles. Pour maintenir cet atelier nous avons besoin de 4 participants minimum, sinon nous devrons le reporter ! Pensez à en parler autour de vous !�� En adhérant à l’association, vous bénéficiez toute l’année d’un tarif préférenciel vous donnant 10€ de réduction sur tous nos ateliers. Cela montre également le soutient apporté à l’association, plus vous êtes nombreux et plus l’association est légitime de perdurer.

36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire 36 Rue des Moulins, 49080 Bouchemaine, France Pays de la Loire Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 06 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}]