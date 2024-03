Faire paysan : rencontre avec Blaise Hofmann Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, jeudi 4 avril 2024.

Faire paysan : rencontre avec Blaise Hofmann Rencontre suivie d’une séance de dédicaces Jeudi 4 avril, 18h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Gratuit

En ces temps de crise écologique, les paysans ont mauvaise presse. Le fossé se creuse entre eux, qu’on accuse d’empoisonner la terre, et une population urbaine qui aspire à une autre relation à la nature mais ne distingue pas un épi d’orge d’un épi de blé. Lorsque Blaise Hofmann, fils et petit-fils de paysans, revient vivre à la campagne, il est le témoin direct de ces tensions. Lui qui a voyagé dans le monde entier part à la rencontre de celles et ceux qui, tout proches de lui, pratiquent encore le « plus vieux métier du monde », qui est « aussi le plus essentiel ». Avec humour et tendresse, porté par une indignation grandissante, il emprunte les voies du reportage sur le terrain et d’une réflexion plus intime pour brosser le portrait d’un monde agricole qui se révèle, contre les idées reçues, en constante réinvention de lui-même.

Nous avons la joie de le recevoir à la bibliothèque pour une rencontre autour de Faire paysan, suivie d’une séance de dédicaces

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

