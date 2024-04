FADAS DU MONDE. LES FADAS FONT LEUR VILLAGE #2 Base nautique municipale de Tholon Martigues, samedi 20 avril 2024.

FADAS DU MONDE. LES FADAS FONT LEUR VILLAGE #2 Cet été, les Fadas du Monde installeront leur village du 13 au 21 juillet à la base nautique municipale de Tholon. En bord de plage et de pinède, tout est à inventer… Samedi 20 avril, 14h00 Base nautique municipale de Tholon Gratuit

Présentation

Les habitantes et les habitants, au cœur de ce projet festif et populaire sont invit-ées à construire le village avec les associations, les artistes et les services de la Ville.

Après une première rencontre le 23 mars, les Fadas du Monde vous accueilleront une nouvelle fois le samedi 20 avril pour prolonger les échanges précédents, approfondir les propositions reçues et continuer l’expérimentation de nouvelles formes en coconstruction pour cette édition.

Les Fadas du Monde s’inventent une nouvelle forme pour l’été 2024. Le village est accueilli dans un lieu exceptionnel, sur une durée de neuf jours, à la base nautique municipale de voile de Tholon, récemment réaménagée dans le cadre Jeux Olympiques 2024.

Les Fadas du Monde continuent d’habiter l’espace public et restent fidèles à leurs valeurs HOSPITALITE, MONDIALITE, EGALITE, BIODIVERSITE, LIBERTE et PAIX – des valeurs à vivre et à partager.

Base nautique municipale de Tholon 18 boulevard du Tourret de Vallier, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur