Nord Balade découverte dans le parc de la croisette à Fâches-Thumesnil et rencontre avec le maraicher Les Jardins d‘Elims Fâches-Thumesnil Faches-Thumesnil, 22 mai 2024 13:00, Faches-Thumesnil. Balade découverte dans le parc de la croisette à Fâches-Thumesnil et rencontre avec le maraicher Les Jardins d‘Elims Mercredi 22 mai 2024, 15h00 Fâches-Thumesnil Sur inscription Mercredi 22 mai de 15h à 17h Balade dans le parc de la croisette qui est un petit hymne à la poésie paysagiste. Il a été aménagé à partir d’un site de catiches (anciens sites d’extraction de craie, pouvant s’enfoncer 13m de profondeur). Puis nous irons à la rencontre de Laureen & Gaëtan qui ont créé une leur ferme urbaine avec un maraichage 100% bio. -Guide : Jeannine Houdart

-Rendez-vous sur le parking du parc, 7 Rue Maupassant, 59155 Faches-Thumesnil

-Tarif adhérent gratuit / non adhérent 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans Fâches-Thumesnil 7 Rue Maupassant, 59155 Faches-Thumesnil

2024-05-22T15:00:00+02:00 – 2024-05-22T17:00:00+02:00

