Le labo noir & blanc – développement et tirage noir & blanc Samedi 20 avril 2024, 09h30 Fabrique Pola 150 € tarif réduit + adhésion jour : 5 €

Stage d’initiation au développement et tirage argentique

La magie de l’argentique : une journée entière pour développer votre négatif noir & blanc et effectuer vos premiers tirages.

Objectif / Contenu

S’initier aux notions de base du développement et tirage d’une pellicule noir & blanc et goûter à l’atmosphère particulièrement envoûtante du laboratoire argentique.

– Développer une pellicule noir & blanc : préparation chimie, mise en spire et en cuve, développement et séchage.

– Effectuer ses premiers tirages : régler l’agrandisseur, tester, trouver la bonne densité, interpréter et choisir son contraste.

Attention : venez avec une pellicule noir & blanc exposée mais non développée.

Un support pédagogique vous sera remis en fin de formation.

Informations pratiques :

Durée : 7h sur 1 journée + 1h de pause déjeuner (apporter son repas).

Une cuisine et un réfectoire équipés sont à votre disposition.

Effectif : 5 participants

Photographe formateur : Catherine Caillé

Fabrique Pola à Bordeaux

Matériel requis :

– Pellicule 24 x 36 mm ou 120 exposée mais NON développée

– Papier photographique 13 x 18 multigrade RC

– Vêtements usagers ne craignant pas d’éventuelles taches

Dans la mesure du possible et pour simplifier la séance de développement, nous vous demandons d’apporter un seul type de film : HP5 Ilford 400 iso.

Tarifs :

170 € / 150 € tarif réduit*

+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

*sur présentation d’un justificatif RSA, ARE, AAH, demandeur d’emploi, étudiants, mineurs.

Fabrique Pola 10 quai de Brazza Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T09:30:00+02:00 – 2024-04-20T17:30:00+02:00

Argentique photographie