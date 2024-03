Fabrique à tampons les insectes Le Dôme Caen, samedi 20 avril 2024.

Fabrique à tampons les insectes Le Dôme Caen Calvados

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains mais vous n’avez jamais su par où commencer ? Et si on débutait tout simplement en créant un tampon à encre scientifique ?

C’est quoi un insecte ? Quel est son rôle dans la nature ? Pourquoi est-il essentiel de les préserver ? Prenons soin des insectes et dénonçons les assassinats ! Venez réaliser un tampon de votre insecte préféré… ou de votre pire cauchemar !

C'est gratuit !



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

