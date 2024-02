Fabrication d’encres végétales Semblançay, samedi 15 juin 2024.

Fabrication d’encres végétales Semblançay Indre-et-Loire

Avec Couleurs Sauvages

Lors d’une balade matinale, nous récoltons des plantes et des fruits sauvages afin de réaliser des encres colorées. L’après-midi permettra de tester sur le terrain les résultats (dessins de plantes et paysages). Matériel tablier de cuisine, matériel de peinture et de préparation fourni. Prévoir Pique-nique.

Réservation obligatoire. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Prévoir d’arriver ¼ d’heure avant le début de l’animation. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15 16:00:00

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire accueil@couleurs-sauvages.com

L’événement Fabrication d’encres végétales Semblançay a été mis à jour le 2024-02-20 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan