Fabrication de fours solaires rendez-vous au tiers-lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre, dimanche 21 avril 2024.

La cuisson solaire c’est possible ! Démonstration de

différents modèles de fours et atelier de fabrication.

Inscription et participation aux frais nécessaires pour

les personnes qui veulent fabriquer leur four.

Animé par Jean-Laurent .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

rendez-vous au tiers-lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rdvclimat@mailo.com

