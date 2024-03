Eymet danser fête ses 20 ans Eymet, vendredi 12 avril 2024.

L’association Eymet danser fête ses 20 ans!!!

Deux grandes soirées de galas avec de nombreux artistes… au programme chants et danses, mais pas seulement !!

Les soirées sont organisées au profit de l’avancement des sciences pédiatriques.

Seront présents pour accompagner les danseurs et chanteurs de Eymet danser

La compagnie K-Lyptus, Marine et Chloé, Matt Evans, Solenne Rougier, Fanny Caplin, Charlotte , Audrey, Cynthia,

Lauréne, Joan, Sébastien, Le collectif Batouk (Vendredi uniquement), Les Voix-z-ines (Vendredi uniquement),

Studio des arts (Samedi uniquement), Ines The Voice Kids (Samedi uniquement)

On peut déjà vous garantir des bons moments de partages, de sourires, de joies, d’émotions et des tas de surprises.

La billetterie pour Eymet danser fête ses 20 ans est ouverte !!

On vous attend très nombreux pour ces deux soirées au profit de l’avancement des sciences pédiatriques. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associatioeymetdanser@gmail.com

