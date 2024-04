Expsosition avant/après suite aux bombardement de la commune le 6 juin 1944 Mairie Écouché-les-Vallées, jeudi 6 juin 2024.

Expsosition avant/après suite aux bombardement de la commune le 6 juin 1944 Mairie Écouché-les-Vallées Orne

La commune a été bombardée le 6 juin 1944, causant de nombreuses victimes civiles. Cérémonie officielle en mémoire des victimes.

Présence des élèves des établissements scolaires de la commune (chants, lecture, valorisation du travail réalisé avec le CAUE sur la reconstruction).

Pot ouvert à l’ensemble de la population pour clore la cérémonie.

Exposition de cartes postales et photographies d’Écouché après les bombardements et après la reconstruction.

Encadrement scientifique CAUE Orne

La commune a été bombardée le 6 juin 1944, causant de nombreuses victimes civiles. Cérémonie officielle en mémoire des victimes.

Présence des élèves des établissements scolaires de la commune (chants, lecture, valorisation du travail réalisé avec le CAUE sur la reconstruction).

Pot ouvert à l’ensemble de la population pour clore la cérémonie.

Exposition de cartes postales et photographies d’Écouché après les bombardements et après la reconstruction.

Encadrement scientifique CAUE Orne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 10:00:00

fin : 2024-06-06 17:00:00

Mairie 35 Rue Pierre Trévin

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie mairie@ecouchelesvallees.fr

L’événement Expsosition avant/après suite aux bombardement de la commune le 6 juin 1944 Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2024-03-28 par Orne Tourisme