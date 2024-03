Expositions Circuit court et Jeanne Coquard Musée Vouland Avignon, mardi 23 avril 2024.

Expositions Circuit court et Jeanne Coquard Portraits, scènes de la vie quotidienne et paysages se côtoient dans ces expositions qui rapprochent des peintres des 19e et 20e siècles liés à Avignon et la Provence. Mardi 23 avril, 14h30 Musée Vouland Tarifs (musée, expositions, jardin) : + 2 € pour la visite

Adulte : 6€ | Réduit*: 4 € | Enfant (- 12 ans) : Gratuit | Jeunes : Pass culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:00:00+02:00

Et si vous veniez découvrir notre région à travers le regard d’artistes locaux du XIXe et XXe siècles. Entre paysages, portraits et scènes de la vie quotidienne, observez des couleurs, des formes et des techniques toutes aussi différentes les unes que les autres et qui vous plongeront au cœur de la vie provençale.

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Portraits d’enfants lumière