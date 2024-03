Exposition : Yo Marchand, l’éloge de la couleur Musée des beaux-arts Bernay, samedi 18 mai 2024.

Exposition : Yo Marchand, l’éloge de la couleur Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du musée consacrée à l’artiste contemporaine Yo Marchand. Samedi 18 mai, 19h30 Musée des beaux-arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du musée consacrée à l’artiste contemporaine Yo Marchand.

Visite libre

Le musée des Beaux-Arts de Bernay abrite des collections où se côtoient les faïences de Rouen, Nevers, Delft et les peintures des écoles italienne, flamande et française des XVIe au XIXe siècle. Une salle est consacrée à l'histoire de la ville, de son abbaye et du musée. Elle préfigure le futur Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine de la ville de Bernay, labellisée Ville d'Art et d'Histoire. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Le musée de Bernay est l’image, presque l’archétype, des musées de Province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les collections Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences et l’Histoire naturelle. Accès par jardin public.

©Yo Marchand