Exposition Voyage dans les contes avec Steph Poulette Obernai, samedi 13 avril 2024.

Découvrez l’univers drôle et poétique de l’illustratrice Steph Poulette. Dans un mélange d’imaginaire et de réalité, ses petites créations naviguent entre assemblage de matériaux et objets très divers, illustration aux techniques variées. Petits animaux, fruits et légumes, et autres personnages aussi amusants que surprenants se mêlent dans des associations visuelles improbables, décalées, qui transmettent la fraîcheur et l’innocence du monde de l’enfance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-05-11 19:00:00

Pôle culturel, cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@obernai.fr

L’événement Exposition Voyage dans les contes avec Steph Poulette Obernai a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme d’Obernai