Exposition/Vente D’arbres et de fer Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, mardi 16 avril 2024.

Exposition/Vente D’arbres et de fer Exposition – vente D’arbres et de fer, un duo d’artisans Herbignacais. Deux artisans exposent ensemble leurs passions et leurs ouvrages : Didier Lelubez créateur Tête de Bois et Romain Robialle… 16 – 30 avril Village de Kerhinet 44410 St lyphard Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T08:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T08:00:00+02:00 – 2024-04-30T17:00:00+02:00

Exposition – vente D’arbres et de fer, un duo d’artisans Herbignacais.

Deux artisans exposent ensemble leurs passions et leurs ouvrages : Didier Lelubez créateur Tête de Bois et Romain Robialle, forgeron coutelier

Exposition de la coutellerie forgée de manière traditionnelle.

Présentation du travail de métallurgiste traditionnel , de la fabrication d’acier maison à l’élaboration de lames de couteaux.

Présentation de créations originales, mobiliers, luminaires… et travail du bois de façon artisanale

Village de Kerhinet 44410 St lyphard

