Exposition Vallée des Merveilles Châtillon-Coligny

Exposition « Vallée des merveille » par Katherine Rey, artiste peintre, qui vit et travaille dans l’Yonne.

Influencée par ses études d’archéologie, elle traite la peinture comme une matière vivante qu’elle projette sur la toile. Les encres coulent, se dispersent, s’entrechoquent, se structurent pour former un paysage ou une abstraction.

« Entre gestuelle et écriture fictive, son langage plastique se définit par le jeu des fluidités.

Eau, terre, feu et air s’y mélangent, laissant l’approche méditative donner vie aux imperfections en transparence ou en opacité. »

Au Grenier à Sel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 15:00:00

fin : 2024-06-09 19:00:00

6 Rue Cullion

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire if.ateliergalerie@gmail.fr

