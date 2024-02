Exposition « Ussel en guerre » Ussel, lundi 1 juillet 2024.

Dans le cadre des célébrations des 80 ans de la Libération, le musée organise une exposition

historique. Au travers des collections du musée, venez redécouvrir l’histoire de la libération d’Ussel et de ses enjeux fondamentaux.

En été, les mercredis et samedis de 10h à 12h en plus des horaires habituels 0 0 EUR.

Début : 2024-07-01 14:00:00

fin : 2024-08-22 18:00:00

12 Rue Michelet

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil.musee@ussel19.fr

