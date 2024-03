Exposition » Une île dans le ciel » par Barbara FOUBET Seltz, dimanche 18 août 2024.

Exposition » Une île dans le ciel » par Barbara FOUBET Seltz Bas-Rhin

Mon art est à mi-chemin entre l’abstrait et le figuratif. La représentation d’une île dans le ciel donne une direction, un chemin à prendre tandis que le fond est suggéré. C’est un équilibre entre l’homme et la nature, la gravité et la légèreté. L’idée de flottement met en avant la liberté d’une île vierge, affranchie, qui donne à voir un paysage idyllique réunissant les quatre éléments. Mon désir est que le spectateur fasse naître dans son regard une dimension nouvelle, laissant s’installer un dialogue perpétuel avec les œuvres, changeant avec le temps, les saisons, avec sa propre évolution. EUR.

Début : 2024-08-18 14:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

2 Avenue du Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

