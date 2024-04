EXPOSITION TUMULTES, CASES ET DÉBORDEMENTS Metz, samedi 20 avril 2024.

L’exposition Tumultes présente l’ensemble des travaux des étudiants réalisés dans les 3 workshops encadrés par les 3 artistes invité·es Camille Bondon, Mona Leu Leu et Tristan Garnier.

Le jour du vernissage, le public est invité à façonner librement son exemplaire d’une publication collective, qui partagera les processus de créations des étudiants et artistes.

L’ÉSAL est heureuse de vous inviter au vernissage de son exposition Tumultes, cases et débordements, et vous accueille dans sa galerie jusqu’au dimanche 21 Avril.

VISUEL Ruoki Tong et Émilie Pompelle / ÉSALTout public

0 EUR.

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

1 rue de la citadelle

Metz 57000 Moselle Grand Est

